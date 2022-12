Kroatiens Trainer Dalic: „Argentinien unter größerem Druck“

Schon die Qualifikation für die Runde der letzten vier sei für Kroatien ein außergewöhnlicher Erfolg, "aber wir wollen noch mehr". Bei der WM-Endrunde 2018 in Russland hatte Dalic mit seinem Team sogar das Endspiel erreicht, verlor dann aber in Moskau gegen Frankreich mit 2:4. Eine erneute Finalteilnahme wäre für den Coach "der größte Erfolg in der kroatischen Fußball-Geschichte".