Marokko hofft auf Finaleinzug

Die WM-Sensation Marokko plant in Katar den nächsten großen Coup und will auch Titelverteidiger Frankreich stürzen. "Wir sind fest entschlossen, die Geschichtsbücher umzuschreiben. Wir wollen für Afrika gewinnen, für all jene, die immer davon geträumt haben", sagte Nationaltrainer Walid Regragui vor der Partie am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV).