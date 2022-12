Mbappe weist den Weg: Frankreich im Viertelfinale

Mbappe hat nun wie Lionel Messi neun WM-Tore erzielt, für Frankreich ist es die dritte Viertelfinalteilnahme in Serie bei einer WM - 2014 war die Equipe Tricolore in der Runde der letzten Acht an Deutschland gescheitert. Polen, das erstmals nach 36 Jahren wieder die K.o.-Runde erreicht hatte, hielt phasenweise überraschend gut mit, besaß jedoch nicht die individuelle Klasse des Titelverteidigers. Zumal dieser wieder in Bestbesetzung antrat.