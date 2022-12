Medien: FIFA will die WM im Dreijahresrhythmus austragen

Der Fußball-Weltverband FIFA mit seinem Präsidenten Gianni Infantino an der Spitze treibt offenbar weiter Reformpläne voran. Wie die englischen Zeitungen The Guardian und Daily Mail übereinstimmend am Mittwoch berichteten, soll die WM ab 2030 im Dreijahresrhythmus ausgetragen werden - und somit mit einer Tradition brechen.