Neymar feiert Comeback gegen Südkorea

Superstar Neymar kehrt rechtzeitig zur K.o.-Runde der Fußball-WM in Katar in die brasilianische Mannschaft zurück. Im Achtelfinale gegen Südkorea rückt der 30-Jährige nach zwei Spielen Pause gleich in die Startelf. Neymar hatte vor elf Tagen im Auftaktspiel gegen Serbien eine Verletzung am lateralen Bandapparat erlitten, zwischenzeitlich musste er einen Spezialschuh tragen.