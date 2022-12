WM 2022: Portugal will Favoritenrolle gegen Schweiz nicht annehmen

Portugal will vor dem WM-Achtelfinale gegen die Schweiz nicht in die Favoritenrolle gedrängt werden. „Ich denke es gibt keinen Favoriten“, sagte Nationalspieler Ruben Dias vor der Partie am Dienstag (ab 20 Uhr im LIVETICKER): „Es ist ein Spiel zwischen zwei Mannschaften, die sowohl individuell als auch als Gruppe viel Qualität haben.“