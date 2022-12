Ronaldo liefert sich Wortgefecht bei Auswechslung

Ronaldo (8 Treffer) verpasste gegen Südkorea erneut die Bestmarke von Portugals WM-Rekordschützen Eusebio (9). Bereits vor der Niederlage waren die Portugiesen für das Achtelfinale qualifiziert, am Dienstag (20.00 Uhr MEZ/ZDF und Magenta TV) treffen Ronaldo und Co. in der ersten K.o.-Runde auf die Schweiz.