WM 2022: Sammer sieht DFB nach Deutschland-Aus in Identitätskrise

„Haben wir eigentlich noch eine Identität in unserem Fußball? Diese Frage würde ich bei der Analyse in den Mittelpunkt stellen“, sagte der Europameister von 1996 bei MagentaTV am Freitag: „Wir haben super Spieler, aber wir müssen das in die richtige Richtung bringen.“ (NEWS: Alles Wichtige zur WM)