Sieg gegen Ronaldo: Südkorea erreicht Achtelfinale

Young-Gwon Kim (27.) und Hee-Chan Hwang (90.+1.) trafen in Ar-Rayyan zum Sieg für Südkorea, nachdem Ricardo Horta (5.) die B-Elf der Portugiesen in Führung gebracht hatte. Ronaldo und Co. treffen im Achtelfinale am Dienstag (20.00 Uhr MEZ/ZDF und Magenta TV) auf den Zweiten der Gruppe G, die Koreaner bereits am Montag (20.00 Uhr MEZ/ARD und Magenta TV) auf den Sieger.