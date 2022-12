Trainer Bento verabschiedet sich von Südkoreas Nationalteam

Der Portugiese hatte 2018 den zweimaligen Asienmeister übernommen und in Katar erst zum dritten Mal in der WM-Geschichte ins Achtelfinale geführt. Sein Vertrag läuft zum Jahresende aus. "Ich danke den Spielern für alles, was wie geleistet haben", sagte er weiter, "ich bin stolz, ihr Trainer gewesen zu sein."