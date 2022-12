VfL-Kapitän Arnold vermisst Straßenfußballer wie Boateng

Der Mittelfeldspieler, der den Sprung in den WM-Kader von Bundestrainer Hansi Flick knapp verpasst hatte, erinnerte in diesem Zusammenhang an seine ersten Monate bei den Niedersachsen: „Ich habe abends sehr oft geweint, weil ich nach Hause wollte. Aber das sind Dinge, die haben mich geprägt, gestärkt und gefestigt.“