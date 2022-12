Vogts hebt Bedeutung von Einzelspielern hervor

"Dass wir bei uns keine so großartigen Individualisten haben wie andere, liegt an der Ausbildung. Alle sollen gleich sein und alles können", meint Vogts. Es sei wichtig, einen Ausnahmespieler ins Team zu integrieren, ohne ihm die Spielfreude zu nehmen: "Ich hoffe, dass Jamal Musiala, der das Zeug hat, mal in die Weltklasse vorzustoßen, sein Spiel machen darf und nicht in taktische Zwänge gequetscht wird."