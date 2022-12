Vor Viertelfinale: Englands Sterling kehrt nach Katar zurück

Die englische Fußball-Nationalmannschaft kann für die heiße K.o.-Phase der WM in Katar wieder auf Raheem Sterling bauen. Wie der Verband am Donnerstag mitteilte, stößt der wegen einer „Familienangelegenheit“ abgereiste Angreifer am Freitag und damit einen Tag vor dem Viertelfinal-Kracher gegen Titelverteidiger Frankreich (20.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) wieder zum Team von Coach Gareth Southgate.