WM 2022: Australische Spieler machen Selfie-Jagd auf Lionel Messi

Wie in einem Video auf Twitter kursiert, fragten die australischen Nationalspieler um Verteidiger Joel King „La Pulga“ in den Katakomben nach einem Selfie. In bester Fan-Manier stellten sie sich im Kabinentrakt auf, um die Erinnerung an diesen Abend für die Ewigkeit festzuhalten. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)