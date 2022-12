WM 2022: BVB zieht Zügel an - ungewöhnliche Maßnahme beschlossen

Trainer Edin Terzic zieht die Zügel kurz vor dem Weihnachtsurlaub nochmal an und will die Nationalspieler, die mit ihren Ländern in Katar enttäuscht haben, in der letzten Dienstwoche des Jahres nochmal in Dortmund sehen. (DATEN: WM-Spielplan 2022)