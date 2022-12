WM 2022: "Eine Katastrophe" - Klinsmann spricht über Debakel der deutschen Nationalmannschaft

Klinsmann ist als Teil der Technical Study Group der FIFA vor Ort in Katar und hat die deutschen Spiele aus dem Stadion verfolgt. Seine Beobachtung: „Das gesamte Auftreten im Sinne der Positivität und Körpersprache, die Freude, an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen - es kam ein bisschen so rüber, als ob es nicht der Fall war.“ (DATEN: WM-Spielplan 2022)