WM 2022: Harry Kane wird von Teamkollegen geschützt - Kameramann verteidigt

Oder vor ihn, wie im Fall von Jordan Pickford. Der Torhüter der Three Lions schritt entschieden dazwischen, als Kane, der die große Chance zum Ausgleich beim 1:2 gegen Frankreich im WM-Viertelfinale per Elfmeter vergeben hatte, nach Spielende von einem Kameramann in Großaufnahme eingefangen werden sollte. (DATEN: WM-Spielplan 2022)