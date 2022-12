WM-Finale: Messi und Mbappe spielen - Upamecano zurück

Mbappe gegen Messi - die Megastars Kylian Mbappe und Lionel Messi führen Frankreich bzw. Argentinien im Finale der Fußball-WM in Katar an. Die Teamkollegen von Paris St. Germain stehen im Lusail-Stadion am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/ARD und Magenta TV) erwartungsgemäß in der Startelf, bei den Franzosen rückt Bayern-Profi Dayot Upamecano zurück in die Innenverteidigung.