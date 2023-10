"Besonderes Turnier": Kane-Teamkollege wirbt für WM in Saudi-Arabien 2034

Bevor Jordan Henderson in diesem Sommer nach Saudi-Arabien wechselte, trug er bei Jürgen Klopps FC Liverpool die Kapitänsbinde, eine Binde in Regenbogenfarben als Symbol für LGBTQ+-Bewegung. So überraschte der Nationalmannschaftskollege von Harry Kane bereits mit seiner Begründung des Wechsels in ein Land, in dem Homosexualität verboten ist und Menschenrechte massiv verletzt werden - doch nun setzte der 33-Jährige noch einen drauf.