Bekommt Saudi-Arabien doch noch einen WM-Gegner? Ein Duo könnte es versuchen

Trotz der Favoritenrolle Saudi-Arabiens befindet sich Indonesien mit Australien in Gesprächen über eine mögliche gemeinsame Bewerbung für die Fußball-WM 2034. Dies bestätigte der indonesische Verbandspräsident Erick Thohir.

Nur Australien könnte Saudi-Arabiens WM-Plan noch stoppen

Beim FIFA-Kongress im März in Ruanda sei das Thema erstmals diskutiert und die Gespräche seitdem fortgesetzt worden. Er habe die Aussicht mit dem indonesischen Präsidenten Joko Widodo erörtert, der positiv darauf reagiert habe, sagte Thohir. Zudem habe die australische Seite "erneut darum gebeten, dass wir es ernsthaft angehen".

Das Council des Weltverbandes FIFA hatte in der vergangenen Woche die Vergabe der WM 2030 an Spanien, Portugal und Marokko angekündigt, dazu sollen drei Partien in Uruguay, Argentinien und Paraguay stattfinden. Der Kongress muss die Entscheidung im kommenden Jahr noch absegnen. Aufgrund des Rotationsprinzips stehen für das Turnier 2034 nur mögliche Ausrichter aus Asien und Ozeanien zur Verfügung.