WM-Qualifikation: Sorge um Neymar - Messi mit Doppelpack

Fußball-Rekordweltmeister Brasilien sorgt sich um Superstar Neymar und strauchelt weiter auf dem Weg zur WM-Endrunde 2026 in Kanada, den USA und Mexiko. Die Selecao kassierte nach dem Patzer gegen Venezuela (1:1) ein 0:2 (0:1) in Uruguay. Die erste Pleite nach zuvor 37 Spielen ohne Niederlage in der WM-Qualifikation rückte jedoch angesichts Neymars Verletzung in den Hintergrund.