Routinier Thibaut Courtois steht der belgischen Fußball-Nationalmannschaft in den abschließenden WM-Qualifikationsspielen voraussichtlich nicht zur Verfügung. Der Torhüter von Real Madrid habe beim 0:0 in der Liga bei Rayo Vallecano am Sonntag eine Adduktorenverletzung erlitten, wegen der er laut spanischer Medienberichte bis zu zwölf Tage pausieren müsse.
Belgien: Courtois verpasst wohl WM-Qualifikationsspiele
Der Nationaltorhüter hat eine Adduktorenverletzung erlitten.
Fehlt Belgien wohl: Thibaut Courtois
© AFP/SID/JAVIER SORIANO
Am Samstag bei Belgiens Duell in Kasachstan und wohl auch drei Tage später gegen Liechtenstein wird der 33-Jährige somit fehlen. Das Team, aus auch ohne Superstar Kevin De Bruyne auskommen muss, ist nur noch einen Sieg von der Qualifikation für die Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada entfernt.