Irak darf weiter auf WM-Teilnahme hoffen

SID 18.11.2025 • 20:08 Uhr Ein Treffer in der 17. Minute der Nachspielzeit sichert den Irakern die Teilnahme an den interkontinentalen Play-offs.

Ein verwandelter Handelfmeter in der 17. Minute der Nachspielzeit lässt den Irak weiter auf die Teilnahme an der Fußball-WM 2026 hoffen. Amir Al-Ammari, der in der polnischen Liga für KS Cracovia aus Krakau spielt, sicherte seiner Mannschaft in der Asien-Qualifikation ein 2:1 (0:0) im Rückspiel gegen die Vereinigten Arabischen Emirate (Hinspiel 1:1) und damit die Teilnahme an den interkontinentalen Play-offs.