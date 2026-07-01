Schweinsteigers Abrechnung an Nagelsmann vorbei

Conrad Fröhlich 01.07.2026 • 20:53 Uhr Nach dem desaströsen Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft übt Bastian Schweinsteiger harte Kritik. Die Spieler nimmt er dabei mehr in den Fokus als Trainer Julian Nagelsmann.

Bastian Schweinsteiger ist mit der deutschen Nationalmannschaft nach dem desaströsen WM-Ausscheiden hart ins Gericht gegangen. Statt Julian Nagelsmann scharf zu kritisieren, konzentrierte sich Schweinsteiger eher auf die Akteure auf dem Feld.

„Was haben wir für ein Spielermaterial? Wer kann uns garantieren, dass wir mit einem neuen Trainer erfolgreicher sind?“, fragte sich der Weltmeister von 2014 in seiner Funktion als ARD-Experte. „Natürlich würde ein Jürgen Klopp, Lothar Matthäus oder selbst einer wie Jupp Heynckes das vielleicht anders angehen, aber ich muss auch die Spieler in die Pflicht nehmen. Es war nicht toll, was sie geleistet haben“, unterstreicht der 41-Jährige.

Schweinsteiger zufolge darf die Ursachenforschung nach dem dritten WM-Debakel in Serie nicht beim Trainerposten enden. So müsse der DFB grundsätzlich überlegen: „Was wollen wir eigentlich? Wir haben vor Jahren den Fehler gemacht und gesagt: Fußball spielen ist wichtig – aber was wir verloren haben, ist Robustheit, Identität, Kampf führen.“

Schweinsteiger vermisst deutsche Tugenden

„Alle meine Ex-Kollegen sagen zu mir: Ihr habt die DNA verloren und Fußball spielen könnt ihr auch nicht mehr so gut, und deshalb seid ihr ausgeschieden“ erzählte die Bayern-Legende. Eine Sache, die nicht einzig Bundestrainer Julian Nagelsmann anzukreiden sei. „Wenn du es als Trainer einforderst, und es kommt nichts, kannst du ja auch nichts machen.“