DFB-Frauen drohen Hammergegner in der Nations League

Der Kampf um die Olympia-Tickets für Los Angeles 2028 könnte für die Frauen-Nationalmannschaft früh zur Bewährungsprobe werden.

Die deutschen Fußballerinnen blicken gebannt nach Nyon. In der UEFA-Zentrale werden am Dienstag ab 13.00 Uhr die Gruppen der Nations League ausgelost – und damit der Weg zur Qualifikation für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.

Der Auswahl von Bundestrainer Christian Wück drohen Hammergegner: Zwar befindet sich Deutschland in der Liga A in Lostopf 1 mit Weltmeister Spanien, Dänemark und Frankreich. Doch in Topf 2 wartet unter anderem Europameister England, in Topf 3 befindet sich Schweden. Insgesamt 16 Teams umfasst die höchste Klasse der Nations League.

DFB-Frauen drohen Duelle mit England

Um nach Bronze 2024 abermals auf die Jagd nach einer Olympiamedaille gehen zu können, ist das Ziel klar: Die vier Gruppensieger der A-Liga lösen die europäischen Tickets für das olympische Fußball-Turnier mit 16 Nationen bei den Frauen.

Gespielt wird die Ligaphase der Nations League im kommenden Jahr innerhalb von drei Länderspielfenstern mit jeweils zwei Begegnungen zwischen Ende Februar und Mitte Juni. Die Pflichtspiele unter Ergebnisdruck müssen zugleich zur Vorbereitung auf die folgende WM in Brasilien (24. Juni bis 25. Juli) dienen.

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