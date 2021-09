Golf, Ryder Cup: USA dominieren weiter - Europa muss auf Wunder hoffen

Am Samstagvormittag hatten die Amerikaner bei den Foursomes drei der vier Spiele für sich entschieden. Die Fourball-Session am Nachmittag endete 2:2. Sergio Garcia holte am zweiten Tag an der Seite von Jon Rahm (beide Spanien) zwei Siege und avancierte mit insgesamt 25 Matchgewinnen zum Ryder-Cup-Rekordhalter.