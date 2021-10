Ryder Cup: Europa verpasst Titelverteidigung klar

Das Team Europa hat die Titelverteidigung beim Ryder Cup klar verpasst. Mit drei Siegen und einem sicheren Unentschieden sicherte sich das Team USA am Sonntag auf dem Whistling Straits Golf Course in Wisconsin vorzeitig den Sieg, am Ende hieß es 19:9. Für die Amerikaner war es der 27. Sieg bei dem prestigeträchtigen Duell.