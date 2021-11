COVID-Variante: Joburg Open auf 54 Löcher verkürzt

Die Maßnahme wurde jetzt getroffen, um auch anderen "Spielern, Caddies und Turnierbetreuern bei der Rückkehr in ihre Heimatländer zu helfen", hieß es in einer Mitteilung. Die zweite Runde in Johannesburg musste wegen einsetzender Dunkelheit abgebrochen werden. Zu diesem Zeitpunkt lag Lokalmatador Thriston Lawrence mit 130 Schlägen vorn, Yannik Paul (Viernheim/138) war Siebter. Allerdings hatten mehr als 60 Spieler die 18 Löcher noch nicht beendet.