Golf: Spieth gewinnt in Hilton Head

"Das fühlt sich gut an, einfach unglaublich", sagte Spieth, der beim Masters in Augusta vor rund einer Woche den Cut verpasst hatte. "Das war sehr hart, bei meinem Lieblingsturnier nicht am Wochenende spielen zu dürfen. Deswegen habe ich in dieser Woche härter gearbeitet", fügte der 28-Jährige an.