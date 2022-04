Mercedes ehrt Langer für seine Golfkarriere

„Ich freue mich sehr über diese Ehrung und bin beeindruckt, was hier geschaffen wurde. Mit der G-Klasse verbindet mich viel. Es gab sie schon, als ich hier 1982 zum ersten Mal an den Start gegangen bin“, sagte Langer, der am Donnerstag 40 Jahre nach seinem Debüt an der Magnolia Lane wieder am Abschlag stehen wird.