Woods will bei British Open abschlagen

Frankfurt am Main (SID) - Nach seinem bemerkenswerten Comeback beim US Masters hat Golf-Superstar Tiger Woods seine Teilnahme an der British Open im schottischen St. Andrews angekündigt. „Das ist etwas, das mir sehr am Herzen liegt, ich habe dort zwei Opens gewonnen, es ist das Home of Golf und mein Lieblingsgolfplatz auf der Welt. Da werde ich dabei sein“, sagte der 46-Jährige bei Sky Sports mit Blick auf die 150. Ausgabe des traditionsreichen Majorturniers.