Golf Kaymer fällt bei BMW International Open weiter zurück

Maximilian Kieffer (Düsseldorf) spielte an seinem 32. Geburtstag eine 71er-Runde und rutschte in der Gesamtwertung auf den geteilten 14. Rang ab. „Es war ein ziemlicher Kampf heute“, sagte Kieffer, der an den Löchern 14 und 15 „zwei unnötige Bogeys spielte“. Das Turnier ist mit zwei Millionen Euro dotiert.