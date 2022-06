US-Frauen-Tour: Masson bei Halbzeit weiter Siebte

Profigolferin Caroline Masson peilt auf der US-Frauen-Tour ihr bestes Saisonergebnis an. Die 33-Jährige aus Gladbeck spielte am Freitag auf der zweiten Runde eine 68 und belegt mit 135 Schlägen weiter den siebten Platz. Ende Mai war die zweimalige Solheim-Cup-Gewinnerin beim Matchplay-Turnier in Las Vegas Neunte geworden.