British Open: McIlroy und Hovland vorne

Auf dem legendären Old Course im schottischen St. Andrews dürfen auch Cameron Young (USA) und Cameron Smith (Australien) hoffen. Beide befinden sich beim traditionsreichsten Golfturnier der Welt mit zwölf Schlägen unter Par jedoch in der Rolle des Außenseiters. Smith hatte nach zwei Runden noch geführt, er spielte auf dem Par-72-Kurs jedoch am Samstag eine 73. Hovland hat noch kein Top10-Ergebnis bei einem Major in der Statistik stehen.