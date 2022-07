Historische Zwischenresultate: Golf-Jungprofi Schmid in Kentucky vor Schlussrunde vorn

Zwei deutsche Spieler vor der letzten Runde eines US-Tour-Turniers an der Spitze des Leaderboards bedeuteten in Kentucky nach dem wegen Sturms und Regens erst am Sonntagmorgen beendeten dritten Durchgang ein Novum in der Geschichte der Tour. Auch ein deutsches Trio hatte zuvor ebenfalls noch nicht nach den ersten drei Runden in den Top 10 eines Turniers der PGA-Tour gestanden.