PGA-Boss Monahan: Gespräche mit LIV "vom Tisch"

In Spielerkreisen der PGA, die bereits Topstars wie Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka oder Patrick Reed (alle USA) verloren hat, bekommt Monahan Rückendeckung für seine Haltung. "Ich denke nicht, dass wir jemals mit ihnen zusammenarbeiten werden und uns wohlfühlen, nur weil sie eine exorbitante Summe Geld in unseren Sport pumpen", meinte Top-25-Spieler Kevin Kisner (USA) in Charlotte: "Sie wollen nur Sportswashing betreiben, aber das ist nicht die Art und Weise, wie wir auf der PGA Tour unsere Arbeit und unseren Sport begreifen."