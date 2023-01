Golf: Rahm gewinnt PGA-Auftakt auf Hawaii

Frankfurt am Main (SID) - Jon Rahm ist perfekt in das neue Golfjahr gestartet und hat zum ersten Mal das Tournament of Champions auf Hawaii gewonnen. Der 28 Jahre alte Spanier verdrängte beim PGA-Auftakt auf dem Plantation Course in Kapalua dank einer starken 63er-Schlussrunde und insgesamt 265 Schlägen den US-Amerikaner Collin Morikawa (267) noch von der Spitzenposition.