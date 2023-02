Golf-Superstar Tiger Woods sagt sorry nach Ärger um Tampon-Streich

Golfstar Tiger Woods hat sich bei seinem Comeback auf der US-Tour in Los Angeles einen frauenfeindlichen Scherz erlaubt und dafür reichlich Kritik abbekommen. Beim Genesis Invitational drückte der 47-Jährige nach einem gelungenen Schlag am neunten Loch Landsmann Justin Thomas ein Tampon in die Hand, um ihn damit aufzuziehen. Thomas warf es sogleich zu Boden, dann lachten die beiden Profis auf dem Grün.