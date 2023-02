Woods mit erfolgreichem Comeback - Fans feiern Superstar

Los Angeles (SID) - Golf-Superstar Tiger Woods hat bei seiner Rückkehr auf die US-Tour in Los Angeles ein erfolgreiches Comeback gefeiert. Der 15-malige Major-Sieger benötigte auf der ersten Runde beim Genesis Invitational im kalifornischen Pacific Palisades 69 Schläge und liegt mit zwei unter Par auf dem geteilten 27. Platz.

"Ich habe endlich mal ein paar gute Schläge gemacht und auch ein paar Putts," sagte Woods: "Obwohl ich an der 10 ein kleines Missgeschick hatte, konnte ich mich zurückkämpfen und das Spiel wieder in Gang bringen. Es war ein schönes Finish." An den letzten drei Löchern spielte der 47-Jährige, der sich im Laufe der Runde immer wohler fühlte, jeweils ein Birdie.