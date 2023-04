Titelverteidiger Scheffler Wettfavoriten beim US Masters

Vorjahressieger Scottie Scheffler und Rory McIlroy sind die Wettfavoriten für das am Donnerstag beginnende 87. US Masters der Golfprofis in Augusta.

bwin: Scottie Scheffler Topfavorit in Augusta

