Golf: Siem träumt von Ryder Cup - Rückschlag für Paul

Golf-Profi Marcel Siem steht bei der 34. BMW International Open in München-Eichenried besonders im Fokus - und unter Druck. Der 42-Jährige darf von einer Teilnahme am legendären Ryder Cup vom 29. September bis 1. Oktober in der Nähe von Rom träumen, dazu benötigt er auf der DP World Tour weiterhin gute Ergebnisse.

Einen Rückschlag im Kampf um eines der begehrten Tickets musste indes Yannik Paul hinnehmen. Der 29-Jährige sagte seinen Start beim mit zwei Millionen Dollar dotierten Turnier am Donnerstag noch vor dem ersten Abschlag wegen starker Rückenschmerzen ab. Paul liegt im europäischen Ranking derzeit auf einem starken dritten Rang.

Siem schlug in Eichenried sogar mit Ryder-Cup-Kapitän Luke Donald (England) ab. "Das ist eine Riesenehre, mit ihm spielen zu dürfen. Dadurch ist natürlich eine kleine Schippe mehr Druck drauf", sagte Siem vor dem Start.

Es sei aber "mega, dass ich überhaupt in dieser Situation bin und darüber nachgedacht wird. Es wäre ein Traum, beim Ryder Cup auftreten zu dürfen", ergänzte Siem. In Eichenried wolle er dies aber erst einmal "weit wegschieben. Ich muss meine Emotionen unter Kontrolle haben", sagte Siem, der im Februar in Neu Dehli seinen ersten Sieg auf der Tour nach acht Jahren gefeiert hatte.

Trotz seiner verletzungsbedingten Absage darf sich auch Paul weiter Hoffnungen machen. Noch vor dem Turnierstart in Eichenried hatte er sich gelassen gezeigt, auch wenn das Thema im Moment "schwer auszublenden ist. Natürlich wäre ich gerne beim Ryder Cup dabei, aber wenn nicht, geht das Leben auch weiter", sagte er. Paul hatte 2022 auf Mallorca gewonnen.

Die 44. Austragung des Ryder Cups findet auf dem Course Campionato des Marco Simone Golf and Country Club im italienischen Guidonia Montecelio statt. Bei einem der größten und bedeutendsten Sportevents der Welt treten die besten zwölf Golfer aus den USA und Europa gegeneinander an.