Golf: Wood-Comeback verzögert sich weiter

Der 47-jährige US-Amerikaner erholt sich weiter von einer Operation am rechten Knöchel und hat seine Teilnahme am Major im Royal Liverpool Golf Club abgesagt.

Der 15-malige Major-Gewinner hatte zuletzt die PGA Championship verpasst und spielt auch nicht bei den laufenden US Open. Im Vorjahr war Woods bei den 150. British Open in St. Andrews am Cut gescheitert.