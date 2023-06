US Open: Fowler und Schauffele starten mit Rekordrunde

Die Golfprofis Rickie Fowler und Xander Schauffele sind mit Rekordrunden in die 123. US Open gestartet. Die US-Amerikaner benötigten im Los Angeles Country Club jeweils nur 62 Schläge für den Par-70-Kurs. Nie zuvor in der Geschichte des Turniers hatte ein Spieler so wenige Schläge für 18 Löcher gebraucht.