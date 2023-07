Golf: Jäger nach Traumrunde in den Top Ten

Dank einer Traumrunde hat Golfprofi Stephan Jäger erstmals in diesem Jahr auf der US-Tour die Top Ten erreicht. Beim Turnier in Detroit/Michigan spielte der gebürtige Münchner zum Abschluss eine beeindruckende 63er-Runde und stellte damit den Platzrekord auf dem Par-72-Kurs ein. Mit insgesamt 270 Schlägen nach vier Runden landete der 34-Jährige auf dem geteilten neunten Platz.

Der Sieg in Detroit ging an Rickie Fowler (264). Der US-Amerikaner setzte sich im Stechen gegen seinen Landsmann Collin Morikawa und den Kanadier Adam Hadwin durch. Matti Schmid (Herzogenaurach) war am Cut gescheitert.