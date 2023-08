Golf: Koepka und Thomas im Ryder-Cup-Team der USA

Mit Brooks Koepka und Justin Thomas gehen die US-Golfer in das anstehende Duell um den Ryder Cup gegen Europa. US-Kapitän Zach Johnson gab dem Duo zwei seiner sechs Wildcards. US-PGA-Champion Koepka hatte eine automatische Qualifikation verpasst, weil ihm nach seinem Wechsel auf die umstrittene LIV-Tour die nötigen Punkte fehlten. Thomas hatte sich nicht für die Play-offs zum FedEx-Cup am Saisonende qualifiziert.