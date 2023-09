Golfprofi Paul greift auf Olympiakurs nach zweitem Toursieg

Der Viernheimer Golfprofi Yannik Paul greift auf dem kommenden Olympiakurs nach seinem zweiten Erfolg auf der DP World Tour. Der 29-Jährige spielte am dritten Tag auf dem Par-72-Platz im Club Le Golf National vor den Toren von Paris eine 67. Mit insgesamt 202 Schlägen hat Paul auf dem vierten Platz nur zwei Schläge Rückstand auf die gemeinsam führenden Ewen Ferguson (Schottland) und Jordan Smith (England).

Le Golf National war 2018 Schauplatz für den Ryder Cup, 2024 werden dort bei Frauen und Männern olympische Medaillen vergeben. Yannick Paul hat als derzeit zweitbester Deutscher in der Weltrangliste (104.) gute Chancen, dann wieder nach Paris zurückkehren zu dürfen. Im vergangenen Jahr hatte Paul bei der Mallorca Open seinen ersten Triumph auf der höchsten europäischen Tour gefeiert. In diesem Jahr landete er bereits sechsmal in den Top 10.