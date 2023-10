Genugtuung bei McIlroy: "Das bedeutet mir unheimlich viel"

Europas Ryder-Cup-Kapitän Luke Donald erteilte seinen Helden nach dem 16,5:11,5 gegen die USA den Feierbefehl, doch sein Schlüsselspieler an den drei Tagen von Rom hielt zunächst inne. „Das bedeutet mir unheimlich viel. Ich war so enttäuscht nach Whistling Straits“, sagte Rory McIlroy, der in fünf Einsätzen gegen die USA mit vier Punkten zum wichtigsten Golfer der Europäer avancierte.