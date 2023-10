Golf: Schmid in Andalusien Anwärter auf den Sieg

Der deutsche Golfer Matti Schmid kämpft bei den DP World Tour Masters in Andalusien um den Sieg. Den dritten Tag des am Donnerstag gestarteten Turniers beendete der 25-Jährige auf dem geteilten ersten Platz - neben ihm steht noch der Däne Jeff Winther nach drei Runden bei insgesamt 14 unter Par. Am Samstag spielte Schmid sechs Birdies sowie einen Eagle.