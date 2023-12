Letztmals auf der DP World Tour: Langer spielt in München

Golf-Legende Bernhard Langer verabschiedet sich in München von der DP World Tour. Der 66-Jährige wird bei der 35. Auflage der BMW International Open in Eichenried (3. bis 7. Juli 2024) einen seltenen Auftritt in seiner Heimat absolvieren und sich dort zugleich von dieser Bühne verabschieden. Das gaben die Organisatoren des Traditionsturniers am Donnerstag bekannt.