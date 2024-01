Nach Überraschungs-Sieg auf PGA-Tour: Dunlap wird Profi

Der erste Amateur-Sieger eines PGA-Turniers seit 1991 wird Profi. Wie der US-Amerikaner Nick Dunlap auf einer Pressekonferenz der University of Alabama am Donnerstag bekannt gegeben hat, will er die Tour-Mitgliedschaft annehmen. „Es war die einfachste und schwierigste Entscheidung, die ich je treffen musste“, sagte der 20-Jährige. Die PGA-Tour begrüßte den Neuzugang auf Instagram: „Willkommen in der großen Liga“.